Avec les Bénédictines de Jouarre

Prières universelles

Unis aux chrétiens du monde entier en ce dimanche, Jour du Seigneur,

prions Dieu notre Père

R/ Exauce-nous, Dieu notre Père

- «Qu’il n’y ait pas de division entre vous» nous dit St Paul.

En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens,

demandons à Dieu le don de la pleine communion entre nos églises

car « l’amour de Dieu nous presse ».

R/

- «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière» nous dit Isaïe.

En ces temps troublés par les guerres, les migrations, les cataclysmes,

demandons à Dieu la lumière de la paix et de la concorde entre tous les peuples.

R/

- «Venez à l’écart» nous dit Jésus,

Pleins d’espérance, demandons à Dieu de faire entendre son appel à de nombreux jeunes et de leur donner la grâce d’y répondre avec joie.

R/

- «Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est là» nous dit Jésus,

En ce dimanche, jour du Seigneur, demandons à Dieu de convertir notre regard pour voir ce qui est beau dans le monde et en quoi le Règne de Dieu est déjà là.

R/

Dieu, notre Père, dont l’amour nous presse à la conversion et à la réconciliation, daigne exaucer nos prières,

par Jésus Christ notre Seigneur qui règne avec toi et le Saint Esprit,

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen