Prier en famille en mai

Croire Paroisses et Réseau mondial de la prière

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres : à méditer et prier en famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie,... avec l e Réseau mondial de prière du pape .

Prions pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.

Priez pour nous, les chrétiens d’Afrique

Jésus, on trouve tes amis partout dans le monde, sur tous les continents,

en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique.

Partout où nous vivons en chrétiens, tu nous demandes d’apporter la paix qui vient de toi,

d’apprendre à nous pardonner, de rendre le monde meilleur.

Pleins de ta force, nous, les chrétiens d’Afrique, nous voulons être les ouvriers de ton amour.

Mais ce n’est pas facile.

La vie dans nos pays d’Afrique est très belle, pleine de soleil, de chants, de danses.

Regarde comme nous sommes joyeux pendant la messe que nous célébrons pour toi chaque dimanche.

Mais trop souvent, la guerre est proche de nous, la violence dans nos villes, la pauvreté dans nos familles.

Oui, il est difficile d’être un chrétien comme tu nous demandes de l’être.

Peut-être n’est-ce pas plus difficile en Afrique qu’ailleurs ; je ne sais pas.

Mais ce mois-ci, notre Pape François demande au monde entier de prier pour nous,

les chrétiens d’Afrique. Et c’est bien.

C’est une joie pour moi de savoir cela, c’est un espoir pour moi de penser que le monde va se pencher sur nous.

Je te remercie pour la prière de tous les hommes du monde en ce mois,

elle va nous soutenir et nous donner de l’espoir.

Moi aussi je veux prier pour eux et me montrer digne d’être leur frère.

D’après les paroles de Kelly, jeune du Nigéria - réseau Mondial de prière pour le pape