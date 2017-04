Prier aux intentions du Pape en mai

En Eglise

Cette intention, précédés d’un préambule, peut être lue à la fin de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François nous propose ce mois-ci : «En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci».

Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix. Prions pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.

Lors de son voyage à Bangui en Centrafrique, le Pape François s’est adressé aux chrétiens avec ces mots : «Dieu est plus puissant et plus fort que tout. Cette conviction donne aux croyants la sérénité, le courage et la force de persévérer dans le bien face aux pires adversités. Même lorsque les forces du mal se déchaînent, les chrétiens doivent répondre présents, prêts à recevoir des coups dans cette bataille où Dieu aura le dernier mot. Ce mot sera d’amour et de paix !»

Puissions nous entendre ces mots et les reprendre avec et pour nos frères chrétiens d’Afrique.

MÉDITATION

Nous vous proposons une méditation, qui peut être lue après la communion par exemple. Elle a été composée par un jésuite belge, le P. Thierry Monfils, à l’occasion de ce mois de prière pour nos frères chrétiens d’Afrique.

Seigneur Jésus, Prince de la Paix,

Tu nous demandes d'être toujours et à chaque instant

des instruments de ta paix.

Or partout dans le monde,

les guerres causent des blessures profondes entre les peuples,

et elles demandent beaucoup de temps pour se cicatriser.

Ce mois-ci, nous te prions spécialement pour les chrétiens en Afrique,

qui vivent sous le feu de la guerre,

pour qu'ils soient, dans leurs pays,

les premiers témoins

à répandre l'idée que le pardon est possible

et que la paix peut être durable.

Nous te prions aussi pour que nos petites guerres quotidiennes

ne nous entraînent ni à la haine ni au ressentiment,

et pour que nos cœurs s'ouvrent à l'humilité du pardon et de la paix.

Thierry Monfils, sj - Réseau Mondial de Prière