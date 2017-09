Des chrétiens célèbres

Découvrir les protestants avec la BD "Martin Luther : la seule loi, c'est la Bible" Martin Luther est un moine allemand né à la fin du Moyen Âge. Il proteste contre le pape et l’Église, les accusant de s’être éloignés de la Bible. Furieux, le pape l’exclut de l’Église. Mais Luther est soutenu par de nombreux partisans, qui sont d’accord avec lui. Plus tard, on appellera ces chrétiens des «protestants». En octobre 2017, on célèbre les 500 ans de ce mouvement de contestation appelé «la Réforme».