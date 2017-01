La place de l'eau dans la vie chrétienne ?

Approfondir

Le diocèse de Strasbourg propose, tous les mois, son magazine vidéo: le magazine Profondeurs. Nous vous proposons de le découvrir et de bénéficier ainsi de la qualité toute de simplicité et d'intelligence de son contenu. Avec l'aimable autorisation du P. Sperissen, directeur du Service Diocésain de l'enseignement et de la catéchèse . Aujourd'hui : l'eau et la vie chrétienne. Publié le 11 janvier 2017.