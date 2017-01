Comment prier quand on est âgé ?

Une question à la foi

Sophie de Villeneuve : Une internaute demande : «Quand on est vieux, comment prier ? » On peut aussi se demander si la vieillesse est une occasion de prier autrement.

B. P. : Sans doute. Peut-être la vieillesse est-elle une occasion de relire sa vie, de soupeser les événements de notre existence, ce qui a été beau, ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Cette relecture, qui permet de retrouver ce qui a fait le fil conducteur de notre existence, de se vivre sous le regard de Dieu, surtout si la personne a la foi. Cette foi peut-être plus ou moins grande. Mais avec la vieillesse certaines personnes reviennent sur leur vie et se posent des questions.

Sophie de Villeneuve : A partir de quand parle-t-on de vieillesse ?

B. P. : C'est difficile à dire parce que la vieillesse arrive par étapes. Pendant longtemps il y a de petits signes, les rides, les cheveux blancs, le besoin de lunettes… Le départ à la retraite est une étape, mais même si on ne se sent pas encore vieux à cette âge-là : c'est un moment stratégique où l'on commence à se poser des questions. Certains ont du mal à s'y affronter et se lancent très vite dans de nombreuses activités. Mais c'est une occasion d'apprécier sa vie. Il peut alors y avoir là une première forme de prière, qui consiste à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été bon. Je vois beaucoup de personnes en consultation qui ont ce sens de l'émerveillement, de la louange, qui rendent grâce. Je pense à cette femme de 98 ans qui au début de la consultation m'a dit cette semaine : "Je remercie Dieu pour la vie merveilleuse que j'ai reçue."

Sophie de Villeneuve : Cela veut-il dire qu'il vaut mieux voir le beau que le moins beau ?

B. P. : Certains auront plutôt tendance à voir le beau et à estomper le moins beau, d'autres verront plutôt le moins beau. C'est l'occasion d'une deuxième forme de prière : pouvoir présenter le moins beau pauvrement à Dieu. Et surtout pouvoir sortir de la culpabilité, car c'est un âge où souvent des regrets s'expriment. Je n'ai pas assez aimé mon mari. Je ne me suis pas assez occupé de mes enfants. La culpabilité peut être gênante pour avancer et retrouver un équilibre intérieur. Faire l'expérience de la miséricorde de Dieu peut être alors une clé stratégique. Le sacrement de réconciliation peut libérer beaucoup de culpabilité stérile.

Si je vous comprends bien, relire sa vie est une façon de prier ?

B. P. : Cela amène à prier. Quand on fait le bilan de sa vie, pour peu qu'on ait une conscience de Dieu, on présente à Dieu ce qui a été vécu. C'est une occasion de dire merci pour ce qui a été beau, ou, pour ce qui a été moins beau, de se reconnaître pauvre devant Dieu. C'est sans doute l'heure où l'on prend conscience de sa pauvreté. Plus on vieillit d'ailleurs plus on en fait l'expérience. Et c'est sans doute alors que l'on fait la plus grande expérience de la miséricorde de Dieu qui nous rejoint dans cette pauvreté et dans cette faiblesse. Le grand défi pour les personnes âgées, je m'en rends compte en consultation, c'est d'entrer dans la confiance. Certaines personnes voient Dieu comme un juge, elles ont peur de la mort pour cette raison. Et le chemin de la confiance n'est pas toujours simple. Jésus a appris à dire à sainte Faustine : « Jésus j'ai confiance en toi ». C'est une parole toute simple, mais qui peut vraiment aider les personnes très âgées, qui sont confrontées à leurs limites.

On peut avoir mené une vie chrétienne exemplaire, et se trouver subitement, dans le grand âge, démuni dans la prière et dans la confiance ?

B. P. : Cela arrive certainement, surtout quand on est seul, dans le veuvage, ou quand les enfants se sont éloignés… Quand on est limité dans ses mouvements, quand on ne peut plus faire tout ce qu'on voudrait faire, on vit un certain dépouillement. On est parfois orgueilleux quand on est jeune et qu'on réussit un certain nombre de choses. Le dépouillement peut amener une forme d'humilité qui touche davantage le cœur de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux disait : « J'arriverai au ciel les mains vides. » c'est dans cette pauvreté que Dieu nous rejoint. Dieu est un pauvre et c'est en pauvre qu'il vient nous voir.

Qu'est-ce qui peut aider ces personnes à dépasser leur sentiment de solitude ou leur tristesse ?

B. P. : C'est leur capacité d'émerveillement, la possibilité de voir du bon dans chaque chose. Apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.

Cela s'apprend ?

B. P. : Oui, cela s'apprend. On peut s'exercer tous les jours à voir dans sa journée trois choses positives, d'en faire mémoire et de rendre grâce à Dieu pour cela. Même dans leurs limites, les personnes âgées peuvent apprendre à trouver un sens à leur vie. Je pense à une personne âgée qui était très dynamique et active, et qui s'est retrouvée très dépendante, coincée dans sa chambre. Elle a eu l'idée de s'engager à SOS amitié pour remonter au téléphone le moral de personnes qui avaient besoin de réconfort. La personne de 98 ans dont je parlais tout à l'heure était autrefois une violoniste de très haut niveau, et ses parents lui avaient offert un violon d'une très grande valeur. Quand je lui ai demandé si elle jouait toujours, elle m'a dit qu'elle avait vendu son violon pour aider un de ses petits-fils qui avait des difficultés financières. Elle rayonnait de joie d'avoir fait ce sacrifice.

Vous avez l'air de dire que la vieillesse peut être une chance immense ?

B. P. : Oui, si on sait bien l'accueillir. C'est l'âge de la gratuité. Si on sait être attentif à ceux qui passent, on peut entrer dans une forme de gratuité relationnelle avec des personnes qui passent nous voir et peuvent avoir besoin de conseils ou d'encouragements. En fait, l'amitié est plus forte que tout.

Donc, oui, la vieillesse peut être un temps de prière plus intense ?

B. P. : Oui, les personnes âgées qui prient le chapelet intercèdent souvent de manière inouïe.