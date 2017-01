"L 'identité chrétienne est elle menacée?

Chrétien

Laurent Dandrieu est rédacteur en chef à Valeurs actuelles, auteur de Église et immigration, le grand malaise (Presses de la renaissance).

Erwan Le Morhedec est avocat et blogueur, auteur de Identitaire, le mauvais génie du christianisme (Cerf).

La Croix : Les racines chrétiennes de l’Europe reviennent en force dans le débat public. Dans son entretien à La Croix, le 17 mai 2016, le pape disait en redouter parfois la tonalité, « triomphaliste ou vengeresse ». Comment entendez-vous cette mise en garde ?

Laurent Dandrieu : Le pape a, sur le sujet, un discours variable selon les occurrences. Devant le Conseil de l’Europe, il a mentionné onze fois les « racines » de l’Europe sans jamais les qualifier de « chrétiennes ». Cette réticence à reconnaître une évidence me surprend : c’est l’adhésion au christianisme qui donne à l’identité européenne son unité et certaines des valeurs qui lui sont indissociables, comme la laïcité, l’égalité homme-femme ou la liberté de la raison critique. À une époque où ces racines chrétiennes sont niées par les politiques et les institutions européennes, le rôle d’un pape serait plutôt de réaffirmer leur réalité que d’insister sur les dérives éventuelles. Reconnaître les racines chrétiennes de l’Europe ne signifie pas rejeter ceux qui ne sont pas chrétiens : au contraire, c’est une condition indispensable à une intégration réussie des populations immigrées, c’est le seul moyen d’éviter la rivalité communautaire.

Erwan Le Morhedec : Les prises de position du pape me semblent au contraire très cohérentes et montrent son souhait d’exprimer ces racines chrétiennes de façon sereine. Nous avons tendance à nous positionner par rapport à ce que nous avons apporté à l’Europe, voire à l’utiliser pour rejeter d’autres personnes. Le terme même de racines est un peu piégeux : je préfère celui de « sources » utilisé notamment par le philosophe Rémi Brague. L’accent doit être mis sur ce que nous pouvons encore apporter, sans oublier notre contribution passée. Prenons garde à ne pas créer des germes d’affrontement.

Quelle différence faites-vous entre l’identité chrétienne et son instrumentalisation idéologique qu’Erwan Le Morhedec appelle « identitarisme » ?

E. L. M. : Au mot « identité », je préfère l’expression « culture chrétienne ». J’ai voulu comprendre ce que cachait la défense acharnée de l’identité chrétienne de la France par certains groupes, en réalité une forme de récupération politique, à laquelle certains catholiques peuvent se rallier de bonne foi. Quand j’entends des militants d’extrême droite se dire catholiques tout en brandissant des slogans comme « Nous avons cessé de croire que Kader pouvait être notre frère (…) et l’humanité notre famille », je me demande si nous professons vraiment la même foi et si nous avons lu le même Évangile.

L. D. : Je ne me reconnais absolument pas dans « l’identitarisme » que dénonce Erwan Le Morhedec. La part chrétienne de l’identité française me paraît incontestable, et ce n’est pas la France qui le dit mais les papes, de Grégoire IX s’adressant à Saint Louis à Jean-Paul II demandant : « France, fille aînée de l’Église, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Les populations européennes se sentent menacées dans leur identité par une immigration massive : l’Église risque de se couper encore plus d’elles si elle continue de mépriser cette angoisse en la dénonçant comme une frilosité ou un repli identitaire.

Notre identité chrétienne est-elle réellement menacée ?

L. D. : Quand près de 2 millions de migrants sont arrivés en trois ans et que d’autres s’y préparent, alors qu’on n’est pas parvenu à intégrer paisiblement les générations précédentes (le profil de certains auteurs d’attentats en est l’exemple le plus extrême), je trouve irresponsable de préconiser seulement une accélération de l’effort d’intégration, et de condamner systématiquement toutes les mesures visant à dissuader l’immigration. Comme il est irresponsable qu’au nom du dialogue interreligieux et pour ne pas froisser ses interlocuteurs, l’Église n’aborde pas la question du rapport entre l’islam et la violence, assurant même que le « vrai visage » de l’islam est pacifique.

E. L. M. : Ce terme de « millions » est factuellement inexact : l’Europe a accueilli 350 000 migrants en 2016 selon Frontex, dont quelques dizaines de milliers en France. Je ne peux en tout cas ­adhérer à l’idée selon laquelle nous serions assaillis, en danger. Ce que vous dites m’étonne par ailleurs : j’ai toujours entendu l’Église reconnaître aux pays le droit de réguler les flux migratoires.

Sur ce sujet de l’immigration, nous sommes face à un principe de réalité. Plutôt que d’entretenir le fantasme de l’extrême droite d’une « remigration » (autrement dit d’une expulsion de citoyens français d’origine étrangère), réfléchissons au moyen d’agir pour faire valoir nos valeurs, non pas en nous opposant à l’islam mais aux convictions de certains musulmans qui entrent en contradiction avec elles. Sans naïveté, mon rôle est d’aider aussi les musulmans à vivre sereinement dans notre société. Ce que j’entends dans le discours de l’Église, c’est en effet la priorité à donner à l’accueil, et la nécessité de ne pas céder à ses peurs. Il est normal et salutaire que les papes et l’Église insistent sur ce qui nous est le moins naturel, accueillir l’étranger, et qui n’est effectivement pas mon premier réflexe !

Laurent Dandrieu, vous estimez que les papes se trompent depuis longtemps sur la question de l’immigration. Pourquoi ?

L. D. : Certains aspects de la question avaient été traités assez justement par Pie XII qui a été le premier à définir le droit à migrer, en cas « d’extrême nécessité ». Les papes suivants en ont fait un droit absolu dès lors que les conditions de vie sont préférables ailleurs, en contradiction d’ailleurs avec le Catéchisme de l’Église catholique, qui mentionne aussi le droit des nations à restreindre leur accueil quand ils jugent la charge trop lourde. Mais dans la plupart des discours pontificaux, les populations autochtones ne sont plus évoquées que pour déplorer leur frilosité, voire leur racisme. Ce que j’ai voulu montrer dans mon livre, c’est que le discours de l’Église sur ces questions est très politique, et donc sujet à la discussion et aux critiques.

E. L. M. : En lisant le livre de Laurent Dandrieu, j’ai d’abord eu le sentiment que le problème était celui du pape François, que l’auteur évoque avec un profond mépris. En réalité, Benoît XVI, Jean-Paul II et même Pie XII ont tort aussi. Cela me laisse perplexe. Laurent Dandrieu m’accuse d’être un « thuriféraire pontifical zélé », je me situe plutôt dans un esprit filial vis-à-vis des papes. Je m’étonne en tout cas que l’on puisse imaginer qu’ils n’aient été ni conseillés, ni informés. Certes, les catholiques ne sont pas obligés d’adhérer sans se poser de questions. Mais quand on se trouve à ce point en contradiction avec l’enseignement constant de l’Église, il faut s’interroger. Est-ce l’Église qui se trompe, ou le fidèle ?

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli », dit l’Évangile. Comment interprétez-vous ce commandement ?

L. D. : Personne ne le conteste ! Mais les principes évangéliques ne fondent pas une politique, quoi qu’en disent les évêques de France, qui trop souvent limitent le débat au martèlement de cette seule phrase. De la même manière, « tendre la joue gauche », c’est un chemin de sainteté, mais en aucune façon un moyen de répondre à la violence islamiste quand elle menace la société dans son ensemble.

E. L. M. : La distinction que vous posez m’évoque celle de certains politiques, entre ce qui les anime à titre personnel et leur action publique. Je ne pense pas qu’il faille établir des frontières étanches entre charité et politique. Nous sommes évidemment confrontés à des défis graves, dont celui du terrorisme islamiste, mais nous ne pouvons y répondre en nous crispant sur ce que nous pensons être notre identité. J’attends du pape qu’il soit plutôt le porte-parole de la Bonne Nouvelle que le défenseur de la chrétienté.

Deux livres, deux thèses

Identitaire, le mauvais génie du christianisme

d’Erwan Le Morhedec, éd. Cerf, 169 p., 14 €.

Une pétition lancée par l’hebdomadaire Valeurs actuelles faisant des églises et « autres lieux de pèlerinage » ce qui « donne sens à notre patriotisme », des crèches installées dans des villages à l’approche de Noël devenues « objets de discorde et marqueurs politiques »… Avocat et blogueur, Erwan Le Morhedec s’inquiète de ce qu’il perçoit comme une confusion entre identité et foi chrétienne, allant parfois jusqu’à « un absurde syncrétisme entre le paganisme et le catholicisme ». Dans un ouvrage mêlant les registres, enquête journalistique et citations évangéliques, il appelle les catholiques à résister à la « solution de facilité » qui consiste à adopter les codes de la « minorité » défendant ses droits. Pour lui, la « seule identité qui vaille » est « ouverte », « en mouvement ».

Église et immigration : le grand malaise.

Le pape et le suicide de la civilisation européenne

de Laurent Dandrieu, Presses de la Renaissance, 309 p., 17,90 €.

Le rédacteur en chef culture du magazine Valeurs actuelles est inquiet. Inquiet devant « ce flot » de migrants – la métaphore du « flux », des « vagues », déshumanisante, est souvent gênante – qui menace d’emporter la civilisation française et européenne. Inquiet aussi que son Église soit « le plus décidé des adversaires » d’une fermeture éventuelle des frontières. D’une plume érudite et pamphlétaire, qui cherche d’abord à convaincre, Laurent Dandrieu reproche aux papes successifs depuis Pie XII de faire passer l’accueil de l’étranger avant l’intérêt des « peuples autochtones ». Ce qui les fait basculer, selon lui, dans un « angélisme de la charité ne se souciant pas des conséquences de ce qu’il préconise, au risque de l’autodestruction ».

Recueilli par Bruno Bouvet et Anne-Bénédicte Hoffner