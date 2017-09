Marie Noël, une sainte ?

Marie Noël

Sophie de Villeneuve : Les évêques de France ont récemment décidé d’ouvrir le procès en béatification de la poétesse Marie Noël. Qui était-elle ?

François Marxer : Pour Henry de Montherlant, qui n’était pas un pilier d’église, les deux femmes de lettres les plus importantes de la première moitié du XXe siècle étaient Colette et Marie Noël. Elles étaient, l’une comme l’autre, bourguignonnes, et d’une sincérité absolue. Marie Noël retourna d’ailleurs le compliment à Henry de Montherlant, fustigé par la bonne société d’Auxerre pour avoir critiqué un éducateur de l’institution Notre-Dame de Sainte-Croix de Neuilly, évoquant le chemin de croix de Montherlant. « Quelle croix doit-il porter ? », lui demanda-t-on. « Lui-même : il est grand », répondit Marie Noël, surmontant sa réserve et sa timidité. Elle était d’une sincérité presque téméraire.

L’abbé Bremond, qui était une sorte de maître du jeu littéraire dans les années 1920, s’était enchanté de son « espièglerie angélique ». Cependant, il en était resté aux poèmes qui ont fait la célébrité de Marie Noël mais l’ont en même temps desservie. On considérait que sa poésie était tout juste bonne pour des jeunes filles de pensionnat. Jusqu’à ce que soient publiées ses Notes intimes.

De quoi s’agit-il ?

F. M. : C’est une sorte de journal spirituel qu’elle hésitait à livrer à ses lecteurs. C’est l’abbé Mugnier qui l’y a poussée. Athur Mugnier était un grand découvreur littéraire, qui a été à l’origine de la conversion de Huysmans, et qui fréquentait les meilleurs salons du boulevard Saint-Germain à Paris. Il a eu le premier l’intuition du génie littéraire de Proust. Marie Noël était sa protégée, au point de vue littéraire comme au point de vue spirituel. Elle pouvait faire une totale confiance à Mugnier, qui était très différent du clergé d’Auxerre, jansénisant et intimidant, auquel elle avait affaire chez elle. L’abbé Bremond, lui, n’a pas vraiment su qui était Marie Noël. Il vivait lui-même une crise intérieure depuis qu’il avait dû quitter la Compagnie de Jésus, et son Histoire littéraire du sentiment religieux a été pour lui une manière de traverser cette crise. Marie Noël, elle aussi, a traversé une crise douloureuse dans sa relation à Dieu.

Quand on se penche sur ses Notes intimes, on y lit une traversée terrible du doute et de la nuit de la foi…

F. M. : Oui et c’est finalement le père Henri Sanson, un autre jésuite, prédicateur à Notre-Dame de Paris, qui lui fera découvrir la pitié du Christ pour ceux qui cherchent et qui doutent. Ses doutes s’expliquent très bien. En 1904, le jour de Noël, elle découvre son petit frère de 12 ans, Lucien, mort dans sa chambre. Et à la même époque, le jeune homme qu’elle aime en secret quitte Auxerre sans s’être aperçu de rien. Elle vivra durement, tout au long de sa vie, l’épreuve de la solitude.

Elle est morte âgée, célibataire et sans avoir jamais quitté Auxerre, dans une grande solitude intérieure…

F. M. : Dans une immense solitude, et en se demandant si elle n’en était pas elle-même responsable. Elle raconte dans ses Notes intimes qu’à douze ans, elle a demandé au Christ, au Sacré-Cœur, l’anneau du mariage. Elle regrette presque à la fin de sa vie d’avoir été prise au mot et de n’avoir pas pu revenir sur sa promesse.

Elle a aussi demandé à Dieu de souffrir.

F. M. : Oui, à l’âge de 15 ans. Elle a demandé de beaucoup souffrir, d’être sainte et d’être poète. Pour la souffrance elle a été exaucée, quant à la poésie, elle en avait le don depuis l’enfance. Quant à la sainteté, elle a pensé à la fin de sa vie qu’elle en avait trop demandé, et qu’elle avait échoué. Mais elle s’est vraisemblablement trompée ! Dans son investigation du mystère de Dieu, qui la saisit à la gorge, elle trouve bien sûr un Dieu profondément amical, familier, le Dieu fantaisiste de la Création, avec lequel elle se trouve en parfaite communion. Mais elle trouve aussi le Dieu mystérieux, ténébreux, un Dieu presque destructeur.

Un Dieu qui donne la mort ?

F. M. : Oui. Elle est prise entre la rationalité que lui a transmise son père, qui était agnostique, un homme d’une grande rigueur intellectuelle, et l’amour, dont l’intelligence ne peut pas rendre compte. Elle sera écartelée toute sa vie entre la lucidité et l’amour, et il lui faudra attendre la fin de sa vie pour parvenir à une réconciliation apaisée, de sorte que l’intelligence ne soit pas humiliée par l’amour ni l’amour congédié par l’intelligence.

Nous avons appris récemment que son procès en béatification pourrait s’ouvrir. Vous qui avez beaucoup travaillé sur ses écrits, en quoi pensez-vous qu’elle était une sainte ? Est-elle une sainte du doute ?

F. M. : Non, plutôt une sainte de la vie ordinaire. Elle ne se prive pas dans ses Notes intimes de souligner le poids de la vie familiale, du voisinage, des contraintes qui auraient gêné sa créativité poétique, du moins c'est ce qu'elle a cru dans un premier temps. Or c’est peut-être dans cette quotidienneté, dans cette vie absolument ordinaire, qu’elle aura conquis les lauriers d’une véritable sainteté. Marie Noël, c’est la sainte des petits riens. Comme Thérèse de Lisieux vit dans son couvent, Marie Noël vit dans sa ville. L’une est religieuse, l’autre laïque, mais il y a une grande convergence dans leur itinéraire spirituel.

Ce sont toutes deux des saintes de la petite voie… Pourtant, Marie Noël aura connu la gloire pour sa poésie.

F. M. : Oui, mais sans se faire la moindre illusion sur ladite gloire ! Elle rappelle d’ailleurs à tout écrivain de revenir sur ce point à l’humilité de la lucidité.

Elle reste une poétesse connue aujourd’hui ?

F. M. : Elle était très connue par la génération de l’après-guerre, on la lisait dans les années 1950-1960. Elle l’est beaucoup moins aujourd’hui. Il faudrait relire certains poèmes ravageurs, et même blasphématoires, comme "Hurlement", qui a été inspiré par la mort de son frère, compensé par l’"Office de l’enfant mort", qui vient comme un remord. Ses Notes intimes, publiées chez Stock, mais épuisées, mériteraient d'être rééditées.